/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ யாசகம் பெறுவது போன்று விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:08 AM
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ஆத்துார்: கெங்கவல்லி, கூடமலை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் முன், அனைத்து விவசாய சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது.
முன்னதாக பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் இருந்து ஊர்-வலமாக சென்றவர்கள், சங்கம் முன் தமிழக அரசை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். அப்போது, பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தினர். தொடர்ந்து கையில் பாக்கு தட்டு வைத்து யாசகம் பெறுவது போல் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடு-பட்டனர்.