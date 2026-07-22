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பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி விவசாயிகள் போராட்டம்
பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி விவசாயிகள் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:27 AM
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சேலம்:ஐக்கிய
விவசாயிகள் முன்னணி சார்பில், சேலம், குப்பனுார் தொடக்க வேளாண்
கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட குழு
உறுப்பினர் அய்யந்துரை தலைமை வகித்தார்.
அமைப்பாளர் ராமமூர்த்தி பேசுகையில், ''நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தள்ளு
படியை
அறிவித்துவிட்டு, வெற்றி பெற்று, ஆட்சிக்கு வந்ததும், பெற்ற கடன்
தொகையை அடிப்படையாக கொண்டு தள்ளுபடி செய்வது என்பது,
விவசாயிகளை ஏமாற்றும் செயல். கடன் தள்ளுபடியை நம்பி ஓட்டுப்போட்ட
விவசாயிகளுக்கு, அரசு அமைந்த பின், துரோகம் செய்வது சரியல்ல.
தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி விவசாய பயிர் கடன்களை, இந்த அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தொடர்ந்து, பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி வழங்கக்கோரி கோஷம் எழுப்பினர். நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.