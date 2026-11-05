பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடிக்கு உண்ணாவிரதம்: விவசாயிகள் முடிவு
பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடிக்கு உண்ணாவிரதம்: விவசாயிகள் முடிவு
ADDED : நவ 04, 2026 06:25 AM
சேலம்:தமிழக
விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், சேலத்தில் நேற்று
நடந்தது. மாநில தலைவர் சின்னசாமி தலைமை வகித்தார். பொதுச்செயலர்
சுந்தரம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து சின்னசாமி அளித்த பேட்டி:
தமிழக
அரசு, அங்கீகாரம் இல்லாத விவசாய சங்கங்களை அழைத்து பேசி, பயிர் கடன்
தள்ளுபடி, 75,000 ரூபாய் என முடிவு செய்து அறிவித்துள்ளது. பயிர்
கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி தான், தமிழக விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடி
வருகின்றனர்.
இம்மாத இறுதிக்குள், பயிர் கடனை முழுமையாக
தள்ளுபடி செய்யவில்லை என்றால், தமிழகத்தின், 5 மண்டலங்களிலும்
மாநிலம் தழுவிய உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம். அதற்கும்
அரசு செவி சாய்க்கவில்லை எனில், அனைத்து விவசாய சங்கங்களை திரட்டி,
வரும் டிச., 21ல், பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடு மணி மண்டபம் அருகே
உண்ணாவிரதம்
மேற்கொள்வோம்.
மேட்டூர் அணையில் திறக்கப்பட்ட
தண்ணீர் போதுமானதாக இல்லை. எதிர்பார்த்த மழையும் இல்லாததால்,
தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவித்து, அதற்கான நிவாரண உதவி வழங்க
வேண்டும். அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால், கிணறு, ஆழ்துளை குழாய்
கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் இரைக்க முடியாமல் விவசாயம்
பாதிக்கப்படுகிறது. அரசு பேச்சுக்கு அழைத்தால் கோரிக்கை,
பிரச்னைகளை தெரிவிப்போம். ஆனால் விவசாயிகளை பிரித்தாளும்
சூழ்ச்சியில் அரசு ஈடுபடுகிறது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.