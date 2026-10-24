பெண் உள்பட 4 பேரை தாக்கிய தந்தை, மகள் மீது வழக்குப்பதிவு
பெண் உள்பட 4 பேரை தாக்கிய தந்தை, மகள் மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : அக் 23, 2026 05:28 AM
தலைவாசல்: தலைவாசல், வேதநாயகபுரத்தை சேர்ந்தவர் செல்வி, 48. இவரது அண்ணன் தனபால், 51. கள்-ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம், ராயப்ப-னுாரில் வசிக்கிறார். இவர்கள் இடையே பூர்வீக சொத்து தொடர்பாக பிரச்னை உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று, செல்வி, அவரது வீட்டின் வெளியே உள்ள குளியல் அறையில் குளித்துக்-கொண்டிருந்தார்.அப்போது தனபால், வடகுமரையில் வசிக்கும் அவரது மகள் வித்யாவர்ஷினி, 23, ஆகியோர், செல்வி முகத்தை துணியால் மூடி, அவரை தள்-ளிவிட்டு, இரும்பு கம்பியால் தாக்கியுள்ளனர்.
சத்தம் கேட்டு வந்த, செல்வியின் கணவர் குழந்-தைவேல், தந்தை கந்தசாமி, மாமியார் பழனி-யம்மாள் ஆகியோரையும் தாக்கினர். காயம் அடைந்த செல்வி உள்பட, 4 பேரும், ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
செல்வி புகார்படி தலைவாசல் போலீசார், தனபால், வித்யாவர்ஷினி மீது, கொலை மிரட்டல் உள்பட, 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்-கின்றனர்.