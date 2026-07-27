/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பழைய தொட்டியை அகற்றாததால் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:01 AM
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வாழப்பாடி: வாழப்பாடி, சந்திரபிள்ளைவலசு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்-பள்ளி வகுப்பறை கட்டடம் அருகே, 30,000 லிட்டர் கொள்ள-ளவில், மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி உள்ளது. ஆனால் ஆங்-காங்கே பெயர்ந்து சேதம் அடைந்ததால்,
அருகே புதிதாக மேல்-நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பழைய தொட்டி இதுவரை அகற்றப்படவில்லை. இதனால் மாணவர்கள் அச்சப்படுகின்றனர். அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், சேதம் அடைந்த தொட்டியை அகற்ற, அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.