தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த பெண் ஊழியர் தாக்கிய உர விற்பனையாளர் மீது வழக்கு

ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த பெண் ஊழியர் தாக்கிய உர விற்பனையாளர் மீது வழக்கு

ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த பெண் ஊழியர் தாக்கிய உர விற்பனையாளர் மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 13, 2026 02:57 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 02:57 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மேட்டூர்: கொளத்துார் அருகே காவலாண்டியூரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 38. கண்ணாமூச்சி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில் உர விற்பனையாளராக பணிபுரிகிறார். அதே கூட்டுறவு வங்கியில் தற்-காலிக கணினி ஆப்பரேட்டராக பணிபுரிபவர், உப்புக்கல்லுாரை சேர்ந்த தமிழ்செல்வி, 31. இவர்கள் இடையே பழக்கம் இருந்த நிலையில் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த, 10ல், தமிழ்செல்வி, மணிகண்டன் இடையே தகராறு ஏற்-பட்டது. இதில் தமிழ்செல்வி யின் கணவர் கார்த்திக், அவரது மாமா குமார், 49, மணிகண்டனை தாக்கினர். கொளத்துார் போலீசார் விசாரித்து, கார்த்திக், தமிழ்செல்வி, குமாரை கைது செய்தனர். வங்கியில் நடந்த தகராறு குறித்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இந்நிலையில் மணி-கண்டன் மீதும், போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: மணிகண்டன், அவரது மனைவி நகையை விற்று, 2 லட்சம் ரூபாயை, தமிழ்செல்வி-யிடம் கொடுத்துள்ளார். அதை கேட்டபோது தகராறு ஏற்பட்டது. மணிகண்டனும், தமிழ்செல்வியை அடித்து உதைத்துள்ளார். மேலும் பாலியல் உறவுக்கு அழைத்து வர மறுத்ததால் தாக்கிய-தாக தமிழ்செல்வி அளித்த புகாரில், மணிகண்டன் மீது வழக்குப்

பதிந்து விசாரிக்கிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us