ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த பெண் ஊழியர் தாக்கிய உர விற்பனையாளர் மீது வழக்கு
ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த பெண் ஊழியர் தாக்கிய உர விற்பனையாளர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 13, 2026 02:57 AM
மேட்டூர்: கொளத்துார் அருகே காவலாண்டியூரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 38. கண்ணாமூச்சி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில் உர விற்பனையாளராக பணிபுரிகிறார். அதே கூட்டுறவு வங்கியில் தற்-காலிக கணினி ஆப்பரேட்டராக பணிபுரிபவர், உப்புக்கல்லுாரை சேர்ந்த தமிழ்செல்வி, 31. இவர்கள் இடையே பழக்கம் இருந்த நிலையில் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த, 10ல், தமிழ்செல்வி, மணிகண்டன் இடையே தகராறு ஏற்-பட்டது. இதில் தமிழ்செல்வி யின் கணவர் கார்த்திக், அவரது மாமா குமார், 49, மணிகண்டனை தாக்கினர். கொளத்துார் போலீசார் விசாரித்து, கார்த்திக், தமிழ்செல்வி, குமாரை கைது செய்தனர். வங்கியில் நடந்த தகராறு குறித்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இந்நிலையில் மணி-கண்டன் மீதும், போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: மணிகண்டன், அவரது மனைவி நகையை விற்று, 2 லட்சம் ரூபாயை, தமிழ்செல்வி-யிடம் கொடுத்துள்ளார். அதை கேட்டபோது தகராறு ஏற்பட்டது. மணிகண்டனும், தமிழ்செல்வியை அடித்து உதைத்துள்ளார். மேலும் பாலியல் உறவுக்கு அழைத்து வர மறுத்ததால் தாக்கிய-தாக தமிழ்செல்வி அளித்த புகாரில், மணிகண்டன் மீது வழக்குப்
பதிந்து விசாரிக்கிறோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.