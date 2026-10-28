விவசாயிகளுக்கான உரங்கள் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் விற்பனை செய்யப்படும்
விவசாயிகளுக்கான உரங்கள் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் விற்பனை செய்யப்படும்
ADDED : அக் 28, 2026 05:41 AM
சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், மலைவாழ் மக்கள் பெரும் பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்களில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி நடப்பு சாகுபடி பருவத்திற்கு தேவையான யூரியா, டி.ஏ.பி., பொட்டாஷ் காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் டான்பெட் நிறுவனத்தின் சிறப்பு தயாரிப்புகளான பாமணி கலப்பு உரங்கள், வேப்பம் விதைத்துாள், மண்புழு உரம், உயிர் உரம் மற்றும் உயிர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, நுண்ணுாட்ட சத்து உரங்கள், நீரில் கரையும் உரங்கள், நானோ யூரியா, நானோ டிஏபி மற்றும் விதைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான உரங்களும், போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மற்றும் டான்பெட் விற்பனை நிலையங்கள் மூலம், விவசாயிகளுக்கு வினியோகம் செய்யப்படும். கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் பெறாத விவசாயிகள் மற்றும் பிற பகுதி விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில், ரொக்க பணம் செலுத்தி உரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அரசு நிர்ணயித்துள்ள, நியாயமான விலையில் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது.விவசாயிகள் தங்களது ஆதார் அட்டை அல்லது பட்டா நகலை சமர்ப்பித்து, விரல் ரேகை பதிவு மூலம், உரங்களை பெற்று கொள்ளலாம். வெளிச்சந்தையில் கூடுதல் விலைக்கு உரங்களை வாங்குவதை தவிர்த்து, கூட்டுறவு சங்கங்களில் ரொக்க விற்பனைக்கு வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
இத்தகவலை, சேலம் மண்டல இணைப்பதிவாளர் ராஜ்குமார் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.