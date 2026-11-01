நிதி நிறுவனம், அடகு கடைகளுக்கு 'குறி' ரூ.70 லட்சம் மோசடி; 40 இடங்களில் கைவரிசை காட்டிய 'தில்லாலங்கடி'
நிதி நிறுவனம், அடகு கடைகளுக்கு 'குறி' ரூ.70 லட்சம் மோசடி; 40 இடங்களில் கைவரிசை காட்டிய 'தில்லாலங்கடி'
ADDED : அக் 31, 2026 05:56 AM
சேலம்,:திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் கண்ணன், 35. இவரது நண்பர் ஆகாஷ், 29. இவர்கள், சேலம், அஸ்தம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில், கடந்த, 28ல் அளித்த புகார் மனு:
நாங்கள், 'கோல்ட் டேக் ஓவர்' நிதி நிறுவனம் நடத்துகிறோம். அதனால், 'நகை மீட்க, மறு அடகு வைக்க, எங்களை அணுகவும்' என, சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரம் செய்திருந்தோம். அதை பார்த்து, பிரேம்குமார் என்பவர் தொடர்பு கொண்டு, 'சென்னையில், ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறேன். சொந்த ஊரான சேலத்தில் என் நகையை, 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு அடகு வைத்துள்ளேன். அதை மீட்டு, மறு அடகு வைத்து தர வேண்டும். நீங்கள் சேலம் வர ஏற்பாடு செய்து தருகிறேன்' என கூறினார். தொடர்ந்து பஸ் டிக்கெட் புக் செய்து கொடுத்தார்.
நாங்கள் உண்மை என நம்பி, கடந்த ஜூன், 29ல் சேலம் வந்து, 7 லட்சம் ரூபாயை, அவரிடம் கொடுத்தோம். அவர், அவரது தனியார் வங்கி கணக்கில் பணத்தை முதலீடு செய்தார். தொடர்ந்து, 'நிதி நிறுவனத்தில் நகை உள்ளது. அதன் ரசீது தொலைந்து விட்டது. அதற்கு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கி வருகிறேன்' என கூறி சென்றார். நீண்ட நேரமாகியும் வரவில்லை. அவரது மொபைல் எண்ணை தொடர்பு கொண்டபோது, அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்தோம். பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியிருந்தார்.
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிந்து, விசாரித்த பின் போலீசார் கூறியதாவது:
விசாரணையில் மோசடி செய்தவர், நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தை சேர்ந்த பிரேம்குமார், 36, என தெரிந்தது. அவர், விளம்பரங்கள், இணையதளங்கள் மூலம் நகை அடகு, நிதி நிறுவன தொழில் செய்பவர்களின் மொபைல் எண்களை கண்டறிந்து அவர்களை தொடர்பு கொள்வார். அப்போது, 'அடமானம் வைக்கப்பட்டுள்ள நகைகள், ஏலத்துக்கு வர உள்ளதால், அதை மீட்டு, சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் விற்றால் கமிஷன் கிடைக்கும்' என கூறுவார். அதன்படி வங்கிக்கு சென்ற பின், பணம் செலுத்த அறிவுறுத்துவார். பின் கழிப்பறை செல்ல வேண்டும்; ஜெராக்ஸ் எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறி தப்பி விடுவார்.
இதுபோன்று சேலத்தில் அஸ்தம்பட்டி, சூரமங்கலம், பள்ளப்பட்டி உள்ளிட்ட ஸ்டேன்களில், 10 புகார்கள் உள்ளன. சேலம் மட்டுமின்றி திருவள்ளூர், கோபி, மயிலாடுதுறை, நாமக்கல், அருப்புக்கோட்டை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு ஸ்டேஷன்களில், 40க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள், பிரேம்குமார் மீது இருப்பதும், இதுவரை, 70 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததும் தெரியவந்துள்ளது. அவரை தேடி வருகிறோம்.
அதேநேரம் நகை நிதி நிறுவனங்கள், அடகு கடை நடத்துபவர்கள், வங்கியில் உறுதிப்படுத்தாமல் இதுபோன்ற நபர்களை நம்பி பணம் கொடுக்க வேண்டாம். மேலும் இதுபோல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்தால், உடனே புகார் அளிக்கலாம்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.