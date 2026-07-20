/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குடிசையில் தீ விபத்து மேற்கூரை சேதம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:17 AM
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சங்ககிரி:சங்ககிரி, மோரூர், புளிய மரத்துக்காட்டை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ், 39. இவரது குடிசை வீட்டின் மேற்கூரை, தென்னை ஓலையால் வேயப்பட்டு அதன் மீது தகரஷீட் பொருத்தப்பட்டது. அதில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு தீப்பற்றி எரிந்தது. இதையறிந்து வீட்டில் துாங்கி கொண்டிருந்த பிரகாஷ், அவரது தாய் அலறிய-டித்து வெளியே வந்தனர். அக்கம்பக்கத்தினர் திரண்டு, தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைத்தனர்.
தொடர்ந்து சங்ககிரி தீயணைப்பு வீரர்களும் வந்தனர். அதற்குள், ஊர்மக்களே தீயை அணைத்துவிட்டனர். மேற்கூரையின் ஒரு பகுதி மட்டும் சேதமானது. மின் கசிவால் தீ விபத்தா என, சங்க-கிரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.