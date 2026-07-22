கோட்டை மாரியம்மனுக்கு பூச்சாட்டுதல் வைபவம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:39 AM
சேலம்:சேலம்,
கோட்டை பெரிய மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழா, முகூர்த்தக்கால்
நடுதலுடன் கடந்த வாரம் தொடங்கியது. நேற்று பூச்சாட்டுதல் வைபவம்
நடந்தது.
அதற்காக கிச்சிப்பாளையத்தில் இருந்து, பக்தர்கள் டன்
கணக்கில் ரோஜா, சாமந்தி, அரளி, சம்பங்கி, மகிழம்பூ, மருகு உள்ளிட்ட
வண்ண, வாசனை மலர்களை ஊர்வலமாக எடுத்துக்கொண்டு கோவிலுக்கு
வந்தனர். அங்கு அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அர்ச்சனை செய்யப்பட்டு மஹா
தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
தொடர்ந்து பக்தர்கள் கொண்டு வந்த பூக்களால், அம்மனுக்கு
பூச்சாட்டுதல் வைபவம் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள், நீண்ட வரிசையில்
நின்று அம்மனை வழிபட்டனர். போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய்
தமிழன் பார்த்திபன், குடும்பத்தினருடன் தரிசனம் செய்தார்.
ஏற்பாடுகளை தலைவர் சக்திவேல் உள்ளிட்ட அறங்காவலர்கள், செயல்
அலுவலர் அமுதசுரபி செய்திருந்தனர்.
பின் அம்மாபேட்டை,
பலப்பட்டரை, தாதம்பட்டி, செவ்வாய்ப்பேட்டை, அன்னதானப்பட்டி,
சஞ்சீவிராயன்பேட்டை மாரியம்மன்; பட்டைக்கோவில் சின்ன மாரியம்மன்,
குகை மாரியம்மன், காளியம்மன் கோவில்களில் பூச்சாட்டுதல் வைபவம்
நடந்தது.