/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ முன்னாள் தலைவர் கைது காங்., சாலை மறியல்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:42 AM
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ஆத்துார்:நீட்
தேர்வு முறைகேடு சம்பவத்துக்கு பொறுப்பேற்று, பிரதமர் மோடி, மத்திய
கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திரபிரதான் பதவி விலகக்கோரி, டில்லியில்,
காங்., முன்னாள் தலைவர் ராகுல் தலைமையில், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.,க்கள்,
பேரணியாக சென்று பிரதமர் வீடு முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால்
எம்.பி.,க்கள் ராகுல், பிரியங்கா உள்ளிட்ட காங்., நிர்வாகிகளை,
போலீசார் கைது செய்தனர். இதை கண்டித்து, காங்., சேலம் கிழக்கு மாவட்டம்
சார்பில் நேற்று இரவு, 9:00 மணிக்கு, ஆத்துார் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே, மாவட்ட
தலைவர் தேவேந்திரன் தலைமையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது
மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். போலீசார் பேச்சு நடத்திய
பின், அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.