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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/﻿ மாஜி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி 'கியூ பிராஞ்ச ் ' போலீஸ்காரர் மீது ரூ.69 லட்சம் மோசடி புகார்

﻿ மாஜி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி 'கியூ பிராஞ்ச ் ' போலீஸ்காரர் மீது ரூ.69 லட்சம் மோசடி புகார்

﻿ மாஜி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி 'கியூ பிராஞ்ச ் ' போலீஸ்காரர் மீது ரூ.69 லட்சம் மோசடி புகார்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:46 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:46 AM

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சேலம்: தர்மபுரி மாவட்டம், தொப்பூரில் இ - சேவை மையம் நடத்தி வரும் வெங்கடேஷ், நல்லம்பள்ளி உம்மியம்பட்டி தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர், சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.

வெங்கடேஷ் கூறியதாவது:

தர்மபுரி பண்ணப்பட்டியை சேர்ந்த முருகன் மூலம், சேலம் ஜாகீர் அம்மாபாளையத்தை சேர்ந்த முன்னாள் கியூ பிராஞ்ச் போலீஸ்காரர் ரவி அறிமுகமானார். அவர், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனக்கு நெருக்கமானவர் என்றும், அவரிடம் சொல்லி, மின் வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறினார்.

போலீஸ்காரர் என்பதால், தமிழ்ச்செல்வன், சிவன் உள்ளிட்ட ஏழு பேருக்கு வேலை கேட்டு, 2025 ஜனவரி வரை பல தவணைகளாக, 69 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தேன்.

தொடர்ந்து, அரசு முத்திரையிட்ட பணி உத்தரவுகளை வழங்கினார். அவை போலியாக இருந்ததால், ரவியிடம் விபரம் கேட்டதற்கு, செந்தில் பாலாஜி சிறை சென்று விட்டதால், தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என, மழுப்பினார்.

பணத்தை திரும்ப கேட்டபோது, கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறார். ரவி, செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்குப்பதிந்து, பணத்தை மீட்டுத்தர வேண்டும்.

இவ்வாறு கூறினார்.

போலீஸ்காரர் ரவி கூறுகையில், ''இது, முற்றிலும் பொய் புகார் கொடுத்தவர்களுக்கும், எனக்கும் எந்த தொடர்புமில்லை. செந்தில் பாலாஜிக்கும், எனக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது,'' என்றார்.

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