கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழா இன்று துவக்கம்
கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழா இன்று துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:53 AM
சேலம்; கோட்டை பெரிய மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழா இன்று (ஜூலை 21) பூச்சாட்டுதலுடன் துவங்குகிறது.
சேலம், கோட்டை பெரிய மாரியம்மன், எட்டுப்-பட்டி மாரியம்மன்களுக்கும் தலைமை பீடமாக விளங்குகிறது. இக்கோவிலில், நடப்பாண்டு ஆடி திருவிழாவுக்கான முகூர்த்த கம்பம் கடந்த, 5ல் நடப்பட்டது. ஆடி மாத பிறப்பு, முதல் வெள்ளி-யையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்ட நிலையில், இன்று (ஜூலை 21) இரவு 7:00 மணிக்கு பூச்சாட்டுதலுடன் ஆடி திருவிழா துவங்குகிறது.நாளை காலை 8:00 மணிக்கு கொடியேற்றம், 28ல் கம்பம் நடுதல், ஆக.,3ல் ஆடி 18 சிறப்பு பூஜை, இரவு ஊஞ்சல் உற்சவம் மற்றும் சக்தி அழைப்பு, ஆக.,4ல், சக்தி கரகம், 5, 6ல், பொங்கல், அலகு குத்துதல், உருளுதண்டம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. ஆக.,7ல் ஆடி திருவிழாவின் முக்-கிய நிகழ்ச்சியான திருத்
தேரோட்டம் நடக்கவுள்ளது.
இதே போல் சேலம் நகரில் உள்ள பட்டைக்-கோவில் சின்ன மாரியம்மன், அம்மாபேட்டை பலபட்டரை மாரியம்மன், பொன்னம்மாபேட்டை மாரியம்மன், செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன், சஞ்சீவிராயன்பேட்டை மாரியம்மன், அன்னதா-னப்பட்டி மாரியம்மன், குகை மாரியம்மன் உள்-ளிட்ட எட்டுப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில்களிலும் இன்று (ஜூலை 21) பூச்சாட்டுதலுடன் ஆடி திரு-விழா துவங்குகிறது.