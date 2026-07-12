/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஆர்.சி., பள்ளியில் மன்ற தொடக்க விழா
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:19 AM
அ நிறம் | அளவு
ஆத்துார்:ஆத்துார், புனித மரியாள் ஆர்.சி., உயர்நிலைப்பள்ளியில், அனைத்து வகுப்பு மாணவ தலைவர்கள், மன்ற தலைவர்கள் பொறுப்பேற்பு விழா நடந்தது. தாளாளர் அருளப்பன் தலைமை வகித்தார்.
சிறப்பு விருந்தினரான, நகராட்சி முன்னாள் தலைவர் மோகன், அனைத்து மாணவ தலைவர்களுக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்து, 'சேவையே மக்களை இணைக்கும் பாலம்' என அறிவுறுத்தினார். முன்னதாக அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.ராஜேஷ் சாமிதாஸ், பெஞ்சமின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.