சேலம் வெள்ளி பட்டறை கொள்ளையில் நால்வர் கைது; 323 கிலோ வெள்ளி மீட்பு
சேலம் வெள்ளி பட்டறை கொள்ளையில் நால்வர் கைது; 323 கிலோ வெள்ளி மீட்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
சேலம்: சேலம் வெள்ளி பட்டறையில் நடந்த கொள்ளையில், கோவையை சேர்ந்த கொள்ளை கும்பல் கைது செய்யப்பட்டு, 323 கிலோ வெள்ளி மீட்கப்பட்டது.
சேலம், பள்ளப்பட்டி சின்னேரி வயக்காடை சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணி, 58. இவரது வெள்ளி பட்டறைக்கு, அக்., 12ல், 'மங்கி குல்லா' அணிந்து வந்த கும்பல், காவலாளி வெங்கடேசனை தாக்கி, 550 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை கொள்ளையடித்தது.
நேற்று, தஞ்சாவூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, அக்கொள்ளை கும்பலின் தலைவனான, கோவையை சேர்ந்த அபிஷேக், 21, என்பவரை, தனிப்படையினர் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், கோவை மாவட்டம், வேதாம்பாள் நகர் ஸ்ரீதர், 20, ஞானபிரகாசம், 28, ரத்தினபுரி அண்ணாமலை, 20, நல்லம்பாளையம் அருண்குமார், 29, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
சேலம் போலீஸ் கமிஷனர் பாபு கூறியதாவது:
இந்த கொள்ளையர்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு குற்றங்களில் ஈடுபட்டதால், சம்பவ இடத்தில் 'சி.சி.டி.வி' கேமரா, 'ஹார்ட் டிஸ்க்'கை உடைத்துச்சென்றனர். தொழில்நுட்பம் தொடர்பான போலீசார், தனிப்படையில் சேர்க்கப்பட்டு, 11 நாட்கள் பணியாற்றினர்.
சேலத்தில் இருந்து மதுரை வரை, சேலத்தில் இருந்து கோவை வரை சாலைகளில் உள்ள, 1,000க்கும் மேற்பட்ட 'சி.சி.டி.வி' கேமராக்களை ஆய்வு செய்தோம். ஒரு இடத்தில் கூட சுங்கச்சாவடியை அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை. இதனால் அவர்களை பிடிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
ஒரே இடத்தில் மட்டும், 2:30 மணி நேரம், கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய கார் நின்றிருந்தது. அதன் மூலமாகவே, கொள்ளையர்களை கைது செய்தோம். இச்சம்பவத்துக்கு பயன்படுத்திய, 'மாருதி எர்டிகா, ஹூண்டாய் வென்யூ' கார்களை பறிமுதல் செய்துள்ளோம்.
அவர்களிடம், 323 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை மீட்டுள்ளோம். இன்னும் சிலர் தலைமறைவாக உள்ளனர். அவர்களையும் விரைவில் பிடிப்போம். வெள்ளி பட்டறை, நகைக்கடை உரிமையாளர்களும், 'லாக்கர்' பெட்டியை பயன்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.