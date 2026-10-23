ராசி விதைகள் நிறுவனம் சார்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
ராசி விதைகள் நிறுவனம் சார்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
ADDED : செப் 28, 2026 01:30 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் ராசி விதைகள் நிறுவனம், ராசி பவுண்டேஷன் சார்பில், சேலம் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து, ராணிப்-பேட்டையில் உள்ள அண்ணா கலையரங்கில், இலவச கண் சிகிச்சை முகாமை நேற்று நடத்தின. ராசி விதைகள் நிறுவன இயக்குனர் ராமசாமி தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
ஆத்துார் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் நலன் கருதி, 1997 ஆக., 5ல் முதல்முறை கண் சிகிச்சை முகாம் தொடங்கப்பட்டது.
2025 வரை, 26 முகாம்கள் நடத்தி, 41,567 பேர் சிகிச்சைக்கு வந்தனர். 15,888 பேர் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு பயன் அடைந்தனர். முகாமுக்கு வருவோருக்கு இலவச உணவு, பஸ் வசதி செய்து, மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பின், மீண்டும் பஸ்சில் அழைத்து வந்து, முகாம் நடந்த இடத்தில் விடப்படுகிறது. தற்போது, 27வது முகாம் தொடங்கியதில் பெருமை கொள்கிறோம்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தொடர்ந்து காலை, 8:00 முதல் மதியம், 3:00 மணி வரை நடந்த முகாமில், கண் புரை, பார்வை பாதிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து கண் பாதிப்புகளுக்கும் பரிசோதனை, சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்-பட்டது. 1,520 பேர் பயன்பெற்றனர்.
இதில், 628 பேர், அறுவை சிகிச்சைக்கு சேலம் அழைத்துச்செல்-லப்பட்டனர். முகாமில், அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவர் மேகா, 'நல்லாசிரியர்' சுந்தரம், கூட்ரோடு பழனிவேல் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.