ஹியரிங் எய்ட் சென்டரில் இலவசமாக காது கேட்கும் திறன் பரிசோதனை
ஹியரிங் எய்ட் சென்டரில் இலவசமாக காது கேட்கும் திறன் பரிசோதனை
ADDED : அக் 22, 2026 01:36 AM
சேலம்: கடந்த, 47 ஆண்டுகளாக சிறப்பான சேவையாற்றி வரும், ஹியரிங் எய்ட் சென்டர், காது கேளாமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்-களுக்கு, நவீன தொழில் நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய காது கருவி-களை வழங்கி வருகிறது.
மிகவும் சிறிய வடிவமைப்பு, எளிதில் அணியும் வசதி, தெளி-வான ஒலித்தரம், மைக்ரோ டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம், ரீசார்-ஜபிள் வசதி, நீர் புகாவடிவமைப்பு மற்றும் ப்ளூடூத் இணைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நவீன அம்சங்களுடன் கூடிய காது கருவிகள் இங்கு கிடைக்கின்றன. மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி வரும், 31-ம் தேதி வரை இலவச காது கேட்கும் திறன் பரிசோதனை ஹியரிங் எய்ட் சென்டரில் நடந்து வருகிறது.
அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்கள் மூலம், கேட்கும் திறன் முறை-யாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, அவர்களின் தனிப்பட்ட தேவைக-ளுக்கு ஏற்ப ஆலோசனை, சிறந்த தீர்வு வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் மக்கள் எளிதில் பயன்பெறும் வகையில், சேலம் 4 ரோடு மற்றும் ஈரோட்டில் பெருந்துறை ரோடு அருகில் என, பல்வேறு இடங்களில் ஹியரிங் எய்ட் சென்டர் செயல்பட்டு வருகிறது.
காது கேட்கும் திறன் குறைபாட்டை, ஆரம்ப நிலையிலேயே பரி-சோதனை செய்து உரிய தீர்வை பெறுவது அவசியம். காது கேளா-மையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் வாழ்க்கையில், மீண்டும் தெளி-வான ஒலி மூலம் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருவதில் ஹியரிங் எய்ட் சென்டர் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது. மேலும் விபரம் பெற, 75400 35321 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்-ளலாம்.