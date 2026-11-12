ADDED : நவ 12, 2026 01:42 AM
சங்ககிரி: தேசிய சட்ட சேவை தினத்தை ஒட்டி, சங்ககிரி வட்ட சட்டப்பணி குழு சார்பில், தேசிய சட்ட சேவை தின நிகழ்ச்சி, அங்குள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. வட்ட சட்ட பணி குழு தலைவர், சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பன்னீர்செல்வம் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
வட்ட சட்டப்பணி குழு சார்பில் அனைத்து தரப்பினருக்கும் இலவச சட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன. பெண்கள், குழந்தைகள், தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளிகள், நீதிமன்றம் அல்லாத பிற துறைகளில் உள்ள சேவை குறைபாடுகள் குறித்தும், இலவச சட்ட உதவி தேவைப்படுபவர்கள், சங்ககிரி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் செயல்படும் வட்ட சட்டப்பணி குழு அலுவலகத்தை, நீதிமன்ற வேலை நேரத்தில் தொடர்பு கொண்டு விபரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நீதிபதிகள் சத்தியா, சிவக்குமார், சமரச மைய தீர்வாளர் செல்லப்பன், வக்கீல்கள், நீதிமன்ற பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.