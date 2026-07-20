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பாலமலை மக்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம்

பாலமலை மக்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:21 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:21 AM

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மேட்டூர்: மேட்டூர் டேம் சிட்டி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், பாலமலை ஊராட்சி புல்லாம்பட்டியில் இலவச மருத்துவ முகாம் நேற்று நடந்தது. ரோட்டரி துணை ஆளுனர் அருண்குமார் தலைமை வகித்தார். அதில் கிராம மக்களுக்கு, மருத்துவ குழுவினர், ரத்த பரிசோதனை, சர்க்கரை, பல் மருத்துவம், கண் பரிசோதனை உள்-ளிட்ட பரிசோதனைகள் செய்தனர். பலருக்கு, இலவச கண் கண்-ணாடி வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சங்கம் சார்பில் பல் மருத்துவ-மனை திறப்பு விழா நடந்தது.

ரோட்டரி சேவை திட்ட தலைவர் வெங்கடேஷ் திறந்து வைத்தார். மகளிருக்கு நாப்கின், மாணவ, மாணவியருக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன. தலைவி செல்வி, செயலர் செந்தில்குமார், பொருளாளர் சிதம்பரம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

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