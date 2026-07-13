/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 13 சிறுவர்களுக்கு இலவச உபநயனம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:08 AM
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சேலம்: தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம், சேலம் மாவட்ட கிளை சார்பில், மரவனேரி காஞ்சி காமகோடி சங்கர மடத்தில், 13 சிறுவர்க-ளுக்கு, 'சமஷ்டி உபநயனம்' செய்து வைக்கும் நிகழ்வு, நேற்று நடந்தது.
கோ பூஜையுடன் தொடங்கி, உதகசாந்தி, 'நாந்தி' சடங்-குகள் செய்யப்பட்டு, உபநயன சடங்கு நடந்தது. 13 சிறுவர்க-ளுக்கு பூணுால் அணிவித்து, 'பிரம்மோபதேசம்' செய்து வைக்கப்-பட்டது. சிறுவர்கள், அவர்களின் பெற்றோருக்கு, வேட்டி, சேலை இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. சிர்வாதம் செய்ய வந்த-வர்களுக்கு, உபநயன விருந்து வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை, மாவட்ட தலைவர் ஸ்ரீநிவாசன், பொதுச்செயலாளர் பஞ்சநாதன், பொருளாளர் வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் செய்திருந்-தனர்.