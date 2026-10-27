ஆடுகளுக்கு இலவச தடுப்பூசி அக்., 27 வரை முகாம்

ADDED : செப் 29, 2026 06:20 AM
சேலம்; சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை:
மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் கால்நடை சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு திட்-டத்தில், ஆடுகளுக்கு இலவசமாக ஆட்கொல்லி நோய் தடுப்பூசி போடப்பட உள்ளது. இதற்கு, 7.20 லட்சம் தடுப்பூசிகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடுகளை தாக்கும் ஒரு வகை வைரஸ் தான் ஆட்கொல்லி நோய். ஆடுக-ளுக்கு காய்ச்சல், சளி, கண்களில் நீர் வடிதல், கழிச்சல் ஆகிய அறிகுறி இருந்தால், ஆட்-கொல்லி தாக்குதலுக்கு ஆளாகியுள்ளது என அறி-யலாம். இந்நோய் தாக்கிய ஆடுகள், 90 சதவீதம் பிழைக்க வாய்ப்பில்லை.இதை தடுக்க, கால்நடை சுகாதாரம், நோய் தடுப்பு திட்டத்தில், ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆடுகளுக்கு ஆட்கொல்லி நோய் தடுப்பூசி, தொடர்ந்து, 3 ஆண்டுக்கு இலவசமாக போடப்படுகிறது. நடப்-பாண்டு முகாம், அனைத்து கிராமங்களிலும், வரும் அக்., 27 வரை நடக்க உள்ளது. இதுகுறித்த அறிவிப்பு, அந்தந்த கிராம கால்நடை மருந்த-கங்கள் மூலம் விளம்பரம் செய்யப்படும். 4 மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட கருவுறாத வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடுகளை வளர்ப்போர், அவரவர் பகுதி-களில் நடக்கும் முகாம்களுக்கு சென்று, இலவச-மாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளலாம்.