ADDED : நவ 16, 2026 03:21 AM
பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி வட்டாரத்தில், 800 ஹெக்டேரில் அரளி நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தினமும் அதிகாலை, செடியில் இருந்து பறிக்கப்படும் மொக்கு, தமிழகம் மற்றும் வெளிமாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
சேலத்தில் கடந்த, 10ல் சாதா அரளி, 240 ரூபாய், வெள்ளை, மஞ்சள் தலா, 260 ரூபாய், செவ்வரளி, 300 ரூபாய்க்கு விற்றது. தொடர்ந்து, 11, 12ல் சாதா, 360, வெள்ளை, மஞ்சள், 400, செவ்-வரளி, 500 ரூபாய்; 13ல் சாதா, 300, வெள்ளை, மஞ்சள், 340, செவ்வரளி, 400 ரூபாய்; நேற்று முன்தினம் சாதா, 360, வெள்ளை, மஞ்சள் தலா, 400, செவ்வரளி, 500 ரூபாய்; நேற்று சாதா, 400, வெள்ளை, மஞ்சள் தலா, 440, செவ்வரளி, 500 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
இந்த ஆண்டு கந்தசஷ்டி விரதம் கடந்த, 10ல் தொடங்கி, நேற்று நிறைவடைந்தது. இன்று முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.
இதனால் முருகப்
பெருமனுக்கு உகந்த செவ்வரளி கிலோ, 500 ரூபாயாக உயர்ந்து, சில நாட்களாக அதே விலையில் நீடித்தது.