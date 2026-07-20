வீடு முன் நிறுத்தும் வாகனங்களில் பெட்ரோல் திருடும் கும்பல்
வீடு முன் நிறுத்தும் வாகனங்களில் பெட்ரோல் திருடும் கும்பல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:26 AM
சேலம்: சேலம் மாநகரில் வீட்டில் நிறுத்த இடமின்றி, பெரும்பாலான வாகனங்கள் வீட்டின் முன்பகுதியில் நிறுத்திவிடுகின்றனர். இது-போன்று நிறுத்தப்படும் வாகனங்களை ஒரு கும்பல் கண்கா-ணித்து, நள்ளிரவு, அதிகாலை நேரங்களில் வந்து, இருசக்கர வாகனம், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் பெட்ரோல், டீசலை திரு-டிச்செல்கின்றனர்.
சின்னபுதுார் மாரியம்மன் கோவில் பகுதியில் உள்ள, 4 ரோடு சந்திப்பில் நேற்று அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு, 10க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களில் இருந்த பெட்ரோல்களை திருடிச்சென்றனர். காலையில் வாகனங்-களில் பெட்ரோல் இல்லாததை கண்டு, மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்-தனர். பெட்ரோல் திருடும் காட்சி அப்பகுதியில் இருந்த, 'சிசி-டிவி' கேமராவில் பதிவாகி பரவி வருகிறது. அதனால் ரோந்து போலீசார், பெட்ரோல் திருடர்களை கண்டறிந்து, உரிய நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.