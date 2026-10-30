/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சிறுமி பலாத்காரம் உறவினருக்கு வலை
ADDED : அக் 30, 2026 01:03 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம் அருகே, தாய் இறந்த நிலையில், 13 வயது சிறுமி, தந்தையுடன் வசிக்கிறார். அவர், ஓமலுார் மகளிர் போலீசில் அளித்த புகார் மனு:
நான், கடந்த செப்., 15ல் தனியே இருந்தேன். வீடு அருகே உள்ள உறவினர் கோபிநாத், 27, ஒரு பெண் மூலம் என்னை அவர் வீட்டுக்கு அழைத்தார். அங்கு நான் சென்றபோது, கட்டாயப்படுத்தி பலாத்காரம் செய்தார். 'யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது' என மிரட்டினார். அதனால் யாரிடமும் சொல்லவில்லை. தற்போது இரு நாளாக வயிற்று வலி ஏற்பட்டு, மாதவிடாய் ஆகாததால், பாட்டியிடம் தெரிவித்தேன். அவர் அறிவுறுத்தல்படி, தற்போது புகார் அளித்தேன்.இவ்வாறு அதில் கூறியிருந்தார்.
போலீசார், நேற்று, கோபிநாத் மீது, 'போக்சோ' வழக்குப்பதிந்து, அவரை தேடுகின்றனர்.