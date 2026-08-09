/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ திருவிழாக்கள் எதிரொலி ஆடுகள் விற்பனை 'ஜோர்'
ADDED : ஆக 09, 2026 04:47 AM
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இடைப்பாடி:கொங்கணாபுரம்
ஆட்டுச்சந்தை சனிதோறும் கூடுகிறது. 2,000 முதல், 3,000 ஆடுகள் கொண்டு
வரப்படும். விசேஷ நாட்களில் அதிகளவில் ஆடுகள் கொண்டுவரப்படும். தற்போது
இடைப்பாடி அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் மாரியம்மன், காளியம்மன்
திருவிழாக்கள் நடந்து வருகின்றன. அதில் பக்தர்கள், ஆடு, கோழிகளை
பலியிடுவர்.
அதனால் நேற்று கூடிய சந்தையில் அதிகளவில் ஆடுகள் விற்கும்
என கருதி, 3,800 ஆடுகளை, விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனர். இதற்கேற்ப, 10 கிலோ
வெள்ளாடு, கடந்த வாரத்தை விட, 200 ரூபாய் அதிகரித்து, 9,100 முதல், 9,800
ரூபாய் வரை விலைபோனது. 10 கிலோ செம்மறி ஆடு, 100 ரூபாய் அதிகரித்து,
8,850 முதல், 9,250 ரூபாய் வரை விலைபோனது. ஒரே நாளில், 3.75 கோடி
ரூபாய்க்கு விற்பனை நடந்தது.