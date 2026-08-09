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கொங்கணாபுரம் சந்தையில் ரூ.4 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
கொங்கணாபுரம் சந்தையில் ரூ.4 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:23 AM
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இடைப்பாடி: சேலம் மாவட்டம், கொங்கணாபுரம் ஆட்டுச்சந்தை சனிதோறும் கூடுகிறது. அதில், 2,000 முதல், 3,000 ஆடுகள் கொண்டு வரப்படும்.
அதன்படி, இடைப்பாடி அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் மாரியம்மன், காளியம்மன் திருவிழாக்கள் நடந்து வருகின்றன. அதில் ஏராளமான பக்தர்கள், ஆடு, கோழிகளை பலியிடுவர்.
அதனால், நேற்று கூடிய சந்தையில், அதிகளவில் ஆடுகள் விற்கும் என கருதி, 3,800 ஆடுகளை, விவசாயிகள், கால்நடை வளர்ப்போர், வியாபாரிகள் கொண்டு வந்தனர்.
இதற்கேற்ப, 10 கிலோ வெள்ளாடு, கடந்த வாரத்தை விட, 200 ரூபாய் வரை அதிகரித்து, 9,100 முதல், 9,800 ரூபாய் வரை விலைபோனது.
அதேபோல, 10 கிலோ செம்மறி ஆடு, 100 ரூபாய் அதிகரித்து, 8,850 முதல், 9,250 ரூபாய் வரை விலைபோனது. ஒரே நாளில், 4 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடந்தது.