/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கோகுலம் மருத்துவமனை 38ம் ஆண்டு விழா
ADDED : அக் 24, 2026 03:59 AM
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சேலம்: சேலம், மெய்யனுாரில் உள்ள, ஸ்ரீகோகுலம் மருத்துவமனை, 37ம் ஆண்டு முடிவுற்று, 38ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. இதை ஒட்டி, 38ம் ஆண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது.
மேலாண்மை இயக்குனர் அர்த்தனாரி, ஜி.டி.பி., குழும தலைவர் முத்துராஜன், மருத்துவர் செல்-லம்மாள் ஆகியோருடன், சிறப்பு விருந்தினராக, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., பேங்க் ரீஜனல் மேலாளர் கேசவன் சிறப்பித்தார்.மருத்துவர்கள் சரஸ்வதி, ராஜேஷ் மற்றும் சுகுமார், தையல்நாயகி, சையத் சயூப், மருத்துவ-மனை இயக்குனர்கள், மருத்துவர்கள், குழும உறுப்பினர்கள், ஊழியர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், தொழில் அதிபர்கள், மக்கள் பங்-கேற்றனர்.