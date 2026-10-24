2 நாளில் தங்கம் விலை ரூ.2,040 சரிவு

UPDATED : அக் 23, 2026 06:33 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:14 AM
சேலம்: சர்வதேச மார்க்கெட் நிலவரப்படி, தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கமாக காணப்படும். தற்போது அமெ-ரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்து வருவது, அந்-நாட்டு வங்கிகளில் வட்டி விகிதங்களில் செய்த மாற்றம், சர்வதேச நாடுகள் மற்றும் வர்த்தகர்கள், தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதை சற்று நிறுத்தி வைத்தது உள்ளிட்ட காரணங்களால், சில நாட்க-ளாக தங்கம் விலை சரிந்து வருகிறது.
சேலத்தில் கடந்த, 20ல் கிராம் தங்கம், 13,490 ரூபாய்; பவுன், 1,07,920 ரூபாய்க்கு விற்றது. நேற்று முன்தினம் கிராமுக்கு, 100, பவுனுக்கு, 800 ரூபாய் சரிந்தது. அதன்படி கிராம், 13,390 ரூபாய், பவுன், 1,07,120 ரூபாய்க்கு விற்றது.
தொடர்ந்து நேற்று கிராமுக்கு, 155 ரூபாய், பவு-னுக்கு 1,240 ரூபாய் சரிந்தது. அதன்படி கிராம், 13,235 ரூபாய், பவுன், 1,05,880 ரூபாய்க்கு விற்ப-னையானது. இரு நாட்களில் கிராமுக்கு, 255 ரூபாய், பவுனுக்கு, 2,040 ரூபாய் சரிந்துள்ளது.
அதேபோல் நேற்று முன்தினம் வெள்ளி கிராம், 230 ரூபாய், ஒரு கிலோ, 2.30 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்றது. நேற்று கிராமுக்கு, 5 ரூபாய், கிலோ-வுக்கு, 5,000 ரூபாய் குறைந்தது. அதன்படி கிராம், 225 ரூபாய், கிலோ, 2.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்ப-னையானது. தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில், தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்து வருவதால், அதன் மீது பெண்களின் பார்வை திரும்பியுள்ளது.