106 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கல்

ADDED : செப் 29, 2026 06:12 AM
சேலம்; மதுரையில், 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்-டத்தை, முதல்வர் விஜய் நேற்று தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில், இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. கலெக்டர் இளம்பகவத் தலைமை வகித்தார்.
முதல் கட்டமாக, 25 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டது. மாநகராட்சி கமிஷனர் லலித் ஆதித்யநீலம், டீன் தேவிமீனாள், பொது சுகாதார மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை கூடுதல் இயக்குனர் தேவ பார்த்தசாரதி உள்பட பலர், குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் வழங்கினர்.அதேபோல் ஓமலுார் அரசு மருத்துவமனையில் முதல் கட்டமாக, 25 குழந்தைகளுக்கு, தங்க மோதிரத்தை, வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வினோத் வழங்கினார். முதன்மை மருத்துவ அலுவலர் ஹெலன்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்-கேற்றனர். மேட்டூர் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மருத்துவ அலுவலர் இளவ-ரசி, 26 குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் அணிவித்தார்.
ஆத்துார் சுகாதார மாவட்ட அலுவலர் யோகனாந்த் தலைமையில், ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனையில், 30 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டது.