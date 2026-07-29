அரசு பொருட்காட்சி ஆக., 3ல் தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:03 AM
சேலம்; சேலம் போஸ் மைதானத்தில் அரசு பொருட்-காட்சி, ஆக., 3ல் தொடங்க உள்ளது. இதற்கான முன்னேற்பாடு குறித்து, அனைத்து துறை அலுவ-லர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் இளம் பகவத் கூறியதா-வது: பொருட்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. ஆடிப்பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஆக., 3ல் பொருட்காட்சி தொடங்கி, 45 நாட்கள் நடத்தப்படும். 32 துறைகள் சார்பில் அரசின் திட்-டங்களை மக்கள் தெரிந்துகொள்ள, அரங்குகள் அமைக்கப்படும். வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்பனை, வேடிக்கை, பொழுதுபோக்கு அம்-சங்கள் நிறைந்த அரங்குகள் அமையும்.கண்காட்சி நாட்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்து-கொள்ள போலீசாருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் முதலுதவி மருத்துவ குழுவினரை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்து-றைவும், 24 மணி நேரமும் தீயணைப்பு வாகனம், குழுவினர் தயாராக இருக்க, தீயணைப்புத்து-றைக்கும், மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர், சுகாதார வசதிகளை மேற்கொள்ள, மாநகராட்-சிக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்து அர-சுத்துறை அரங்குகளிலும், மக்களுக்கு அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்க, அலு-வலர்கள் பணியில் ஈடுபட உத்தரவிடப்பட்டுள்-ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.