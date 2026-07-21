/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ அரசுப்பள்ளி வகுப்பறை கட்டடங்கள் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:59 AM
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பனமரத்துப்பட்டி; பனமரத்துப்பட்டி, சந்தியூர் ஆட்டையாம்பட்டி ஊராட்சி மற்றும் தாசநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி காந்திபுரம் காலனி ஆகிய இடங்களில், தலா 34.75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அரசு நடுநிலைப்பள்-ளிக்கு வகுப்பறை கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
நேற்று, வீரபாண்டி தொகுதி த.வெ.க.,- எம்.எல்.ஏ., பழனிவேல், புதிய பள்ளி வகுப்பறை கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார். பனமரத்துப்-பட்டி கமிஷனர் பழனிசாமி, பி.டி.ஓ., கார்த்திக் மற்றும் பொறியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்-றனர்.