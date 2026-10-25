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அரசு பள்ளியில் படித்தவர்கள் 31 ஆண்டுக்கு பின் சந்திப்பு
அரசு பள்ளியில் படித்தவர்கள் 31 ஆண்டுக்கு பின் சந்திப்பு
ADDED : செப் 28, 2026 01:34 AM
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ஆத்துார்: தம்மம்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், 1993 - 95ல், பிளஸ் 2 அறிவியல் பாடப்பிரிவு படித்தவர்கள், 31 ஆண்-டுக்கு பின் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. தலைமை ஆசி-ரியை மீனா தலைமை வகித்தார்.
அதில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களான, ஜெயராமன், பிரபாகரன், பொற்செல்வி பிரகாசம், புஷ்பலதா, ராஜேந்திரன், பள்ளியின் தற்-போதைய உதவி தலைமை ஆசிரியர் சுரேஷ்குமார், அனைத்து முன்னாள் மாணவ, மாணவியருக்கு நினைவுப்பரிசுகள் வழங்கப்-பட்டன. முன்னாள் மாணவர் ராஜசேகர் எழுதிய, 'பசுமை பார்வை' புத்தகத்தை, ஆசிரியர்கள் வெளியிட்டனர். தொடர்ந்து மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு, பள்ளிக்கு இரு பீரோக்கள் வழங்கப்-பட்டன. ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் ராஜலிங்கம், முன்னாள் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.