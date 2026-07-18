தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாவட்ட சிலம்ப போட்டிக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தேர்வு

மாவட்ட சிலம்ப போட்டிக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தேர்வு

மாவட்ட சிலம்ப போட்டிக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தேர்வு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:11 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:11 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கெங்கவல்லி; சேலம் மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், பாரதியார் பிறந்த தினம், குடியரசு தின விளை-யாட்டு போட்டி நடக்கிறது. தலைவாசல் வட்டார அளவில் சிலம்பாட்ட போட்டி, ஆணையாம்பட்-டியில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.

அதில் தம்மம்பட்டி, காந்தி நகர் அரசுநடுநிலைப்பள்ளி, 8ம் வகுப்பு மாணவர் கமலேஷ், ஒற்றை கம்பு பிரிவிலும், அதே பள்ளி, 7ம் வகுப்பு மாணவர் கோகுல், இரட்டை கம்பு பிரிவிலும் முதலிடம் பிடித்தனர். இதன்மூலம் மாவட்ட சிலம்ப போட்டிக்கு தேர்வாகினர். இவர்களை கெங்கவல்லி வட்டார கல்விஅலுவலர் அலெக்சாண்டர், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ராஜேந்திரன்(பொ), உடற்கல்விஆசிரியர் ஸ்டீபன் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள், மாண-வர்கள் பாராட்டினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us