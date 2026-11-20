ஓசூர் விமான நிலைய திட்டம் தனியாருடன் கைகோர்க்கும் அரசு
ஓசூர் விமான நிலைய திட்டம் தனியாருடன் கைகோர்க்கும் அரசு
ADDED : நவ 20, 2026 01:18 AM
நமது நிருபர்
தமிழகத்தின் முக்கிய தொழில் மையமாக, கிருஷ்ணகிரி மாவட்
டம், ஓசூர் உருவெடுத்துள்ளது.
அங்கு, புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்
கும் வகையில் பயண நேரத்தை குறைக்கவும், சரக்குகளை விரைவாக கையாளவும், 2,000 ஏக்கரில்
ஓசூர் விமான நிலையம் அமைக்க,
அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பை, 2024 ஜூனில் அரசு வெளியிட்டது. தொடர்ந்து, ஓசூருக்கு அருகில் தனியார் விமான ஓடுபாதை, கிருஷ்ணகிரி - பெங்களூரு நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சூளகிரி தாலுகாவில் உள்ள இடங்கள், இந்திய விமான நிலைய ஆணைய அதிகாரிகளின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்கு பின் தேர்வு செய்யப்பட்டன. இதில், தனியார் விமான ஓடுபாதையை தவிர்த்து, சூளகிரி தாலுகாவில் விமான நிலையம் அமைக்க முடிவானது.
அனுமதி கேட்டு, விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்திடம், 'டிட்கோ' எனப்படும் தமிழக தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம், கடந்த ஆண்டு இறுதியில் விண்ணப்பித்தது. வான்வெளி பாதுகாப்பு தர, ராணுவ அமைச்சகம் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் அனுமதி மறுத்தது.
இதற்கிடையே, தமிழகத்தில், கடந்த ஏப்ரலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. அதிக நிலம் தேவைப்படும் திட்டங்களில், உள்ளூர் மக்கள் பாதிக்கப்படாதவாறு திட்டங்களை மேற்கொள்ள, தொழில் துறை அதிகாரிகளை, த.வெ.க., அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதனால், ஓசூர் விமான நிலையத்தை செயல்படுத்த, நிலம் எடுப்பில் தாமதமாவதுடன், மத்திய அரசின் பல்வேறு அனுமதிகளை பெறவும் தாமதமாகும் என, அரசு கருதுகிறது. எனவே, அத்திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்தும் வகையில், ஓசூரில் ஏற்கனவே உள்ள தனியார் ஓடுபாதையை பயன்படுத்தும் வகையில், அந்நிறுவனத்துடன் இணைந்து விமான நிலையம் அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தொழில் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'ஓசூரில் விமான நிலைய திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்காக ஏற்கனவே திட்டமிட்ட பணிகளில், சில மாற்றங்களை செய்ய பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது' என்றனர்.