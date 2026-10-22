பண்ணை வேலைக்கு சென்ற பட்டதாரி மர்மச்சாவு டி.எஸ்.பி., ஆபீசை முற்றுகையிட்டு மனைவி புகார்
பண்ணை வேலைக்கு சென்ற பட்டதாரி மர்மச்சாவு டி.எஸ்.பி., ஆபீசை முற்றுகையிட்டு மனைவி புகார்
ADDED : அக் 14, 2026 05:21 AM
ஆத்துார்,:சேலம்
மாவட்டம் தம்மம்பட்டி அருகே நாகியம்பட்டி, புதுக்காலனியை
சேர்ந்தவர் சுப்ரமணியன், 45. எம்.பில்., படித்த இவர், கூலி வேலைக்கு
சென்று வந்தார்.
கடந்த மாதம் தலைவாசல், ஊனத்துாரில் உள்ள
கோழிப்பண்ணைக்கு வேலைக்கு சென்றார். செப்., 27ல், ஊனத்துாரில், ஒரு
ஆளில்லாத குடியிருப்பில் துாக்கிட்ட நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.
தலைவாசல் போலீசார், அடையாளம் தெரியாத நபர் என வழக்குப்பதிந்து, உடலை
பிரேத பரிசோதனை செய்து அடக்கம் செய்தனர்.
இந்நிலையில்
சுப்ரமணியனின் மனைவி ஜெயலட்சுமி, கடந்த, 11ல், தம்மம்பட்டி
போலீசில், 'கணவரை காணவில்லை' என புகார் தெரிவித்தார். ஊனத்துாரில்
தற்கொலை செய்து கொண்டவரின் புகைப்படத்தை காட்டியபோது, கணவர்
என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து, 'தகவல் தெரிவிக்காமல்
கணவர் உடலை அடக்கம் செய்தது ஏன்' என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், 'கூலி
வேலைக்கு சென்ற கணவர், தற்கொலை செய்ததாக கூறப்படும் தகவலில்
சந்தேகம் உள்ளது. பண்ணை உரிமையாளர்,
வேலை செய்தவர்களிடம்
விசாரிக்க வேண்டும்' என, ஜெயலட்சுமி, போலீசில் புகார் அளித்தார்.
நடவடிக்கை இல்லாததால் நேற்று, ஆத்துார் டி.எஸ்.பி., அலுவலகத்தை
முற்றுகையிட்டு புகார் அளித்தார்.
அப்போது ஜெயலட்சுமி கூறியதாவது:
பட்டப்படிப்பு
படித்த என் கணவர் கூலி வேலைக்கு சென்றார். தற்கொலை செய்ததாக
கூறப்படும் இரு நாட்களுக்கு முன், கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர், 'உன்
கணவர் சரியாக வேலை செய்யவில்லை.
கூலி பெற்றுக்கொண்டு வேலைக்கு
வரவில்லை' என்றார். பின் கணவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில்,
தற்போது இறந்தது தெரியவந்தது. தலைவாசல் போலீசார், கணவர் உடலை
அடக்கம் செய்ததாக, அலட்சியமாக கூறியதோடு, மற்ற விபரங்களை
தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டனர். தற்கொலையில் சந்தேகம் உள்ளதால்,
டி.எஸ்.பி.,யிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். ஆத்துார் வந்த கலெக்டர் இளம்
பகவத்திடமும் முறையிட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆத்துார்
டி.எஸ்.பி., சபரிநாதன்(பொ) கூறுகையில், ''தொழிலாளி இறப்பு குறித்த
பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது. போலீசாரிடமும்
விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.
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