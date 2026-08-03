விம்ஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா
விம்ஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா
ADDED : ஆக 03, 2026 01:25 AM
சேலம்: சேலம் விநாயகா மிஷனின், 'விம்ஸ்' வளாக அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. டீன் செந்தில்-குமார் முன்னிலை வகித்து, கல்லுாரியின் கடந்த ஆண்டு சாத-னைகள், செயல்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார். சிறப்பு விருந்-தினராக, சேலம் மாவட்ட சுகாதார அதிகாரி சவுண்டம்மாள் தலைமை உரையாற்றினார்.
சிறப்பு அழைப்பாளர்களான, பல்கலை பதிவாளர் நாகப்பன், காவேரி மருத்துவமனை துணைத்தலைவர் விஷ்ணு பிரியா, மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும்படி பேசினர்.பல்கலை செயல்முறை பயிற்சி இயக்குனர் ஜெய்கர், புதுமை படைப்பு மைய இயக்குனர் ஞானசேகர், மாணவ நல இயக்குனர் சண்முகசுந்தரம், கல்வியியல் இயக்குனர் ராஜன் சாமுவேல் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர். 458 மாணவ, மாணவியர் பட்டம் பெற்றனர்.
அதில், 17 பேர் தங்கம், 19 பேர் வெள்ளி, 17 பேர் வெண்கல பதக்கங்களை பெற்றனர். நிர்வாக பொறுப்பாளர் தமிழ் சுடர் உள்-ளிட்டடோர் பங்கேற்றனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை, அனைத்து பேராசிரியர்கள் செய்திருந்தனர்.