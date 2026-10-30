/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/நவ., 1ல் ஊராட்சிகளில் கிராம சபை கூட்டம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:57 AM
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சேலம்: நவ., 1ல் உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளில், சிறப்பு கிராம சபை கூட்டங்கள் நடக்க உள்ளன.
இதில் பொது செலவினம், ஊராட்சி நிதி தணிக்கை, மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு, கொசு, டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை, வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை உள்பட, பல்வேறு மத்திய, மாநில அரசு திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். அதனால் மக்கள், அவரவர் பகுதிகளில் நடக்கும் கிராம சபை கூட்டத்தில் கோரிக்கைகளை தெரிவிக்கலாம் என, சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.