/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கிராண்ட் ரோட்டரி கிளப் அரசு பள்ளிகளுக்கு உதவி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:33 AM
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மேட்டூர்: ரோட்டரி கிளப் ஆப் மேட்டூர் கிராண்ட் சார்பில், குஞ்சாண்டியூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு நேற்று முன்தினம், 2,000 லிட்டர் குடிநீர் தொட்டி, கொளத்துார் அரசு மாதிரிப்பள்ளிக்கு பிரின்டர் வழங்கப்பட்டன.
கிராண்ட் தலைவர் தங்கவேலு, செயலர் செந்-தில்செல்வம், பொருளாளர் விஜயபாலு உள்பட பலர் பங்கேற்-றனர். தலைமை ஆசிரியர்கள் பரமசிவம், திரு, ரோட்டரி கிளப் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.