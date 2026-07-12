ஓய்வு ஏ.டி.எஸ்.பி.,யிடம் கிரானைட் நிறுவனம் அபகரிப்பு இறந்தவர் உள்பட 4 பேர் மீது வழக்கு
ஓய்வு ஏ.டி.எஸ்.பி.,யிடம் கிரானைட் நிறுவனம் அபகரிப்பு இறந்தவர் உள்பட 4 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:20 AM
சேலம்:சேலம், தாசநாயக்கன்பட்டி, எஸ்.கே.சிட்டியை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 74. போலீசில் ஏ.டி.எஸ்.பி.,யாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜய முருகன். இருவரும் சேர்ந்து, 'விஜய் கிருஷ்ணா கிரானைட்ஸ் கோ' நிறுவனத்தை தொடங்கி, 2020ல், சேலம் கிழக்கு மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஆனால் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு தெரியாமல், நிறுவன கணக்கில் இருந்து விஜயமுருகன், பணம் எடுக்கவே, கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, 2025 மே, 1ல் விஜயமுருகன் இறந்துவிட, கிருஷ்ணமூர்த்தி, பதிவாளர் அலுவலகம் சென்று, நிறுவன பதிவுகளை பார்த்தார். அப்போது அவர் ஒப்புதலின்றி, விஜய முருகனின் மனைவி ேஹமலதா மற்றும் விஜயராகவன், தேவராஜன் பெயர்கள், பங்குதாரர்களாக சேர்க்கப்பட்டு, கிருஷ்ணமூர்த்தி பெயர் நீக்கப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது.இதுகுறித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி, கடந்த, 10ல் அம்மாபேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தார். அதில், 'போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து, என் கையெழுத்தை போலியாக போட்டு ஆவணத்தில் மாற்றம் செய்துள்ளனர். பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் என் கையெழுத்து போலியாக போடப்பட்டுள்ளது' என கூறியுள்ளார். இதனால் போலி ஆவணம் தயாரித்தல், அதை உண்மை ஆவணமாக பயன்படுத்தல் பிரிவுகளில், இறந்த விஜயமுருகன் மற்றும் ேஹமலதா, விஜயராகவன், தேவராஜன் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.