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முன்னாள் படை வீரருக்கு நாளை குறைதீர் கூட்டம்

முன்னாள் படை வீரருக்கு நாளை குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : செப் 29, 2026 06:17 AM

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ADDED : செப் 29, 2026 06:17 AM

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சேலம்; சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த முன்னாள் படைவீரர்கள், அவர்களை சார்ந்தோர் மற்றும் தற்போது படையில் பணியாற்றுபவர்களை சார்ந்தோர்களுக்கான சிறப்பு குறைதீர் கூட்டம், நாளை காலை, 10:00 மணிக்கு கலெக்டர் அலுவலக மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டரங்கில் நடக்க உள்ளது.

முன்னாள் படைவீரர், அவர்களை சார்ந்தோர், குறைகளை மனுக்களாக இரு பிரதிகளில் எடுத்து வந்து கொடுத்து பயன் பெறலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

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