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மளிகை பொருள் ஏற்றி சென்ற மினி லாரி கவிழ்ந்து விபத்து
மளிகை பொருள் ஏற்றி சென்ற மினி லாரி கவிழ்ந்து விபத்து
ADDED : அக் 11, 2026 04:40 AM
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ஆத்துார்:ஆத்துார் புறவழிச் சாலை வழியாக, மளிகை பொருட்கள் ஏற்றிச் சென்ற ஈச்சர் மினி லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
சேலம், செவ்வாய்பேட்டையில் இருந்து தலைவாசல், காட்டுக்கோட்டை பகுதிக்கு மளிகை பொருட்கள் ஏற்றிக் கொண்டு ஈச்சர் மினி லாரி, நேற்று ஆத்துார் புறவழிச் சாலையில் சென்றது. மினி லாரியை, வாழப்பாடியை சேர்ந்த டிரைவர் விக்னேஷ், 35, ஓட்டினார். ஆத்துார், தென்னங்குடிபாளையம் வந்தபோது, சாலையில் விபத்தை தடுக்க வைத்துள்ள 'பேரிகார்டு' மீது மோதியதில், டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த மினி லாரி, சாலையின் நடுவில் கவிழ்ந்தது. இதில் மளிகை பொருட்களின் மூட்டைகள் சாலையில் சிதறின. காயமடைந்த டிரைவர் விக்னேைஷ, ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆத்துார் ஊரக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.