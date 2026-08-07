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வழிப்பறி, திருட்டு, புகையிலை கடத்தல் 2 பேர் மீது பாய்ந்தது குண்டாஸ்

வழிப்பறி, திருட்டு, புகையிலை கடத்தல் 2 பேர் மீது பாய்ந்தது குண்டாஸ்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:07 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:07 AM

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சேலம்: சேலம், அமானி கொண்டலாம்பட்டி, வடுவன்காட்டை சேர்ந்-தவர் சரவணன், 45. இவர் கடந்த, 8ல் ஜாரி கொண்டலாம்பட்-டியில் அதே பகுதியை சேர்ந்த கிருபாகரன் என்பவரை வழிம-றித்து, 700 ரூபாய் பறித்தார். தடுத்தவர்களை கத்தியை காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். கொண்டலாம்பட்டி போலீசார், சர-வணனை கைது செய்தனர். விசாரணையில், அவர் மீது அன்ன-தானப்பட்டி, ராசிபுரம் போலீசில் திருட்டு வழக்குகள் பதிவாகி இருப்பதும், இருமுறை குண்டர் சட்டத்தில் கைதானதும் தெரிந்-தது.

அதேபோல் வாழப்பாடி, ராம் நகரை சேர்ந்தவர் செல்வராஜ், 46. இவர், கடந்த 16ல், அஸ்தம்பட்டி, பிள்ளையார் நகரில் புகை-யிலை பொருட்களை காரில் கடத்திச்சென்றபோது, அஸ்தம்பட்டி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம், 596 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவர் மீது, 2022, 24ல், புகையிலை பொருட்கள் கடத்தியதாக ஆத்துார், வாழப்பாடி போலீசில் வழக்குபதிவு செய்திருப்பது தெரிந்தது. இந்த இருவரும், தொடர்ந்து குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க, குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய, போலீஸ் கமிஷனர் ஜோஷி நிர்மல் குமார், நேற்று உத்தரவிட்டார். அதன்படி சர-வணன், 3ம் முறையாகவும், செல்வராஜ் முதல்முறையாகவும், சேலம் மத்திய சிறையில் ஓராண்டுக்கு அடைக்கப்பட்டனர்.

ரயிலில் மூதாட்டியிடம்

நகை பறித்தவர்

தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவர் பிரேமா, 61. இவர் கடந்த மாதம், 11ல் பெங்களூரு - காரைக்கால் ரயிலில் பயணித்தார். அப்போது 2 பேர், பிரேமா அணிந்திருந்த, 4.1 பவுன் நகைகள், இரு மொபைல் போன்களை பறித்துக்கொண்டு தப்பினர்.

இதுகுறித்து ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சைஜீ, 30, சேலம் மாவட்டம் ஓமலுாரை சேர்ந்த தமிழ்செல்வன், 20, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அதில் தமிழ்செல்வன் மீது ஓமலுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழிப்பறி, கம்மல் பறித்த வழக்குகள் உள்ளது தெரிந்தது. இதனால் அவரை, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய, கலெக்டர் இளம்ப-கவத் நேற்று உத்தரவிட்டார்.

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