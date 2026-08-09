மேட்டூர் அணை கரையோரம் பதுக்கிய அரை டன் அழுகிய மீன்கள் பறிமுதல்
மேட்டூர் அணை கரையோரம் பதுக்கிய அரை டன் அழுகிய மீன்கள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:57 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் அணை, கோட்டையூர் நீர்பரப்பு பகுதி கரையோர மீன-வர் கள் சிலர், குடோனில் அழுகிய மீன்களை இருப்பு வைத்து, கேரளாவுக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டுள் ளதாக, மேட்டூர் மீன்வளத்-துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது. நேற்று காலை மேட்டூர் மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் உமா கலைசெல்வி, ஆய்வா ளர்கள் சுதர்சன், கவிதா (பொ), பாதுகாவலர்கள் நட-ராஜன், சத்யா கோட்டையூர் பகுதியிலுள்ள குடோன்களில் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது மூன்று குடோன்களில் அரை டன் எடை-யுள்ள பிடித்து, 5 நாட்களுக்கு மேல் ஆன உள்ளாகெண்டை, அவுரி, சொட்டவாலை, பஞ்சலை உள்ளிட்ட மீன்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
மீன்வளத்துறையினர் மீன்களை பறிமுதல் செய்து, மேட்டூர் மீன்-வளத்துறை அலுவலக வளாகத்தில் பள்ளம் தோண்டி அழுகிய மீன்கள் மீது, பிளீச்சிங் பவுடர் தெளித்து புதைத்தனர். உதவி இயக்குனர் உமா கலைசெல்வி கூறுகையில், ''அழுகிய மீன்களை சமைத்து சாப்பிடும் பட்சத்தில், அதனை சாப்பிடும் மக்களுக்கு வயிற்றோட்டம், வாந்தி, காலரா உள்ளிட்ட நோய் பாதிப்பு ஏற்-படும். எனவே, வரும் நாட்களில் மேட்டூர் அணை நீர்பரப்பு பகுதி கரையோரம் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலரை உடன் அழைத்து சென்று குடோன்களில் ஆய்வு செய்ய முடிவு செய்-துள்ளோம்.'' என்றார்.