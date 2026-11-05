மாநகரில் வெளுத்து வாங்கிய மழையால் சாலைகளில் வாகன ஓட்டிகள் 'தத்தளிப்பு'
மாநகரில் வெளுத்து வாங்கிய மழையால் சாலைகளில் வாகன ஓட்டிகள் 'தத்தளிப்பு'
ADDED : நவ 04, 2026 06:26 AM
சேலம்:'முரசு'
புயலால், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை
பெய்ததது.
சேலத்தில் நேற்று காலை முதல் வானம் மேகமூட்டமாக இருந்த
நிலையில், மதியம், 2:00 மணிக்கு சாரலாக தொடங்கிய மழை, 2 மணி
நேரத்துக்கு கன மழையாக கொட்டித்தீர்த்தது. இதனால் சாக்கடைகள்
நிரம்பி, கழிவுநீருடன் கலந்த தண்ணீர், பிரதான சாலைகளில் வெள்ளம்போல்
ஓடியது. குறிப்பாக சாரதா கல்லுாரி சாலையில், இடுப்பு அளவுக்கு
பாய்ந்தோடியதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தத்தளித்தபடி சென்று
சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். குறிப்பாக ஆட்டோ, கார் உள்ளிட்ட சிறு
வாகனங்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களின் புகைபோக்கி
வழியே மழைநீர் புகுந்தது. இதனால் வாகனங்கள், 'ஆப்' ஆகிவிட, வாகன
ஓட்டிகள் தள்ளிச்செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். மேம்பாலத்தின்
மழைநீர் வடிகால்களில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் பிளாஸ்டிக்
குழாய்களும் ஆங்காங்கே உடைந்துள்ளதால் அதிலிருந்து தண்ணீர், வாகன
ஓட்டிகள் மீது விழுந்ததால் அவதிக்கு ஆளாகினர்.
சாரதா கல்லுாரி
சாலையில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லுாரியை விட்டு ஆயிரக்கணக்கான மாணவ,
மாணவியர், வீடுகளுக்கு செல்ல வெளியே வந்த நிலையில், வெள்ள நீரால்
அவதிக்குள்ளாகினர். இதனால், 5 ரோடு முதல் அஸ்தம்பட்டி வரை
போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் ஊர்ந்தபடியே சென்று
அவதிப்பட்டனர். அதேபோல் அத்வைத ஆசிரம சாலை, பிருந்தாவன் சாலை, அதன்
குறுக்கு சாலைகளில், ஆங்காங்கே மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி குளம்போல்
தேங்கி மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர். மாநகரின் பல்வேறு பகுதி
களிலும்
இதே நிலை ஏற்பட்டது. தாழ்வான பகுதிகளில் வீடு, கடைகளுக்குள்
மழைநீர் புகுந்ததால் மக்கள் சிரமப்பட்டனர். புது பஸ் ஸ்டாண்டிலும்
மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி, பயணியர் அவஸ்தைப்பட்டனர்.