சேலத்தில் 2ம் நாளாக கொட்டித்தீர்த்த கனமழை பள்ளி மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் தத்தளிப்பு
சேலத்தில் 2ம் நாளாக கொட்டித்தீர்த்த கனமழை பள்ளி மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் தத்தளிப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 02:40 AM
ADDED : நவ 05, 2026 02:04 AM
சேலம்: சேலத்தில், 2ம் நாளாக நேற்றும் கன மழை கொட்டித்தீர்த்தால், சாலைகளில் வெள்ளமாக பாய்ந்தோடியது. இதனால் பள்ளி மாணவ, மாணவியர், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறியபடி சென்று சிரமத்துக்குள்ளாகினர்.
வங்க கடலில், 'முரசு' புயல் கரையை கடந்த பின், தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. அதன்படி சேலத்தில் நேற்று முன்தினம் மதியம், 2 மணி நேரம் கனமழை பெய்தது. தொடர்ந்து நேற்று காலை முதல் வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில், மதியம், 2:00 மணிக்கு மேல், மேகமூட்டமாக மாறியது. தொடர்ந்து, 2:30 மணிக்கு சட சடவென தொடங்கிய கனமழை, 2 மணி நேரத்துக்கு மேல் வெளுத்து வாங்கியது.குறிப்பாக குகை நுழைவாயிலில் இருந்து, சீலநாயக்கன்பட்டி செல்லும் திருச்சி பிரதான சாலையில் தேங்கிய மழைநீரில், வாகன ஓட்டிகள் தத்தளித்தபடி சென்றனர். லைன்ரோடிலும் வாகன ஓட்டி கள் தடுமாறினர். கொண்டலாம்பட்டியில் இருந்து சீலநாயக்கன்பட்டி செல்லும் பைபாஸ் சாலையில் தேங்கிய மழைநீரால் ஊர்ந்தபடி வாகன ஓட்டிகள் சென்றனர். சங்ககிரி பிரதான சாலையில் போக்கு வரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் ஊர்ந்தபடி சென்றனர். சில வாகனங்கள், 'ஆப்' ஆகி நின்றதால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
நெத்திமேடு அருகே அன்னதானப்பட்டி பிரதான சாலையில், சிறு செடிகள் முளைத்தபடி உள்ள பெரிய சாக்கடை கால்வாயை மூழ்கடித்தபடி கழிவுநீருடன் கலந்து மழைநீர் சென்றது. அதற்கு தடுப்பு இல்லாததால், பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய மாணவ, மாணவியர், ஒருவித அச்சத்துடன் தடுமாறியபடி நடந்து சென்றனர்.
மேலும் லைன்மேடு,
அம்மாபேட்டை, நாராயண நகர், கிச்சிப்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சாக்கடை கழிவுநீருடன் கலந்த மழைநீர் வெள்ளம்போல் பாய்ந்து சென்றது. இதனால் மாலை, 4:00 மணிக்கு மேல் பள்ளி விட்டு வீட்டுக்கு சென்ற மாணவ, மாணவியர், அவர்களை அழைத்து செல்ல வந்த பெற்றோர் சிரமத்துக்குள்ளாகினர். மேலும் குகை, அன்னதானப்பட்டி பகுதிகளில், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடு, கடைகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
ஆனைவாரியில் குளிக்க தடை
கல்வராயன்மலையில் பெய்த கனமழையால், ஆத்துார் அருகே முட்டலில் உள்ள ஆணைவாரி நீர்வீழ்ச்சிக்கு நேற்று மதியம் அதிகளவில் தண்ணீர் வந்தது. செந்நிறத்தில் கொட்டியதால், சுற்றுலா பயணியர் குளிக்க, வனப்
பகுதிக்குள் செல்ல, ஆத்துார் கோட்ட வன அலுவலர் ரவிக்குமார் தடை விதித்தார். மேலும் வனத்துறையினர், அங்கு தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மின்னலால் கருகின
மேட்டூர், கொளத்துார் சுற்றுப்பகுதிகளில் நேற்று காலை, 6:30 முதல், 9:00 மணி வரை கனமழை பெய்தது. இதில் கொளத்துார், சிங்கிரிப்பட்டி ஊராட்சி 4 ரோடை சேர்ந்த பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர் சுவாமிநாதன் வீட்டில், காலை, 7:30 மணிக்கு மின்னல் தாக்கியது. இதில் மேல்தளத்தில் மின் ஒயர்கள், சுவிட்சுகள் கருகி, மின்தடை ஏற்பட்டது.
மேலும் ஓமலூர், சங்ககிரி, இடைப்பாடி என மாவட்ட முழுதும் மழை பெய்தது.