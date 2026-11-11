தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவி

UPDATED : நவ 10, 2026 05:42 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:51 AM
சேலம்; சேலம் சிவதாபுரம் பி.வி. மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள், தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆதரவற்றவர்கள், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் கைவிடப்பட்ட முதியோர்களுக்கு உதவுவதற்காக நிதி திரட்டும் நிகழ்வை முன்னெடுத்தனர்.
இந்நிகழ்வில் பி.வி. மெட்ரிக் பள்ளி பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் நிர்வாகம் இணைந்து, 1,57,666 ரூபாய் நிதி திரட்டப்பட்டது. இதை கொண்டு ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு தேவையான அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்கள், துப்புரவு பொருட்கள், போர்வை, பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், ஆடை மற்றும் மருந்து உள்ளிட்ட பொருட்கள் பெறப்பட்டது. அதன் மூலம், உத்தமசோழபுரம் லைப் லைன் டிரஸ்ட் முதியோர் இல்லம், நெத்திமேடு லிட்டில் ஹார்ட்ஸ் இல்லம், அன்னதானப்பட்டி அன்னை லைப் டிரஸ்ட், எருமாபாளையம் சேலம் மைன்ட் கேர், கோரிமேடு காருண்யா காப்பகம், மற்றும் நரசோதிப்பட்டி நம்பிக்கை வாசல் முதியோர் இல்லம் ஆகிய இல்லங்களுக்கு, மாணவர்களே ஆசிரியர்களுடன் சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கினர்.மீதமுள்ள தொகையை அன்பின் கரங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் அறக்கட்டளை மற்றும் உதவும் உள்ளங்கள் கண்பார்வையற்றோர் இல்லத்திற்கு நிதியுதவியாக வழங்கினர். பள்ளி செயலாளர் மகாதேவன், பொருளாளர் லட்சுமிகாந்தன், முதல்வர் மணிகண்டன் உடனிருந்தனர்.