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கள பணியாளருக்கு பணி உயர்வு: மின் தொழிலாளர் வலியுறுத்தல்
கள பணியாளருக்கு பணி உயர்வு: மின் தொழிலாளர் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 20, 2026 01:12 AM
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மேட்டூர்: தமிழ்நாடு மின் தொழிலாளர் சம்மேளன, மேட்டூர் அனல்மின் நிலைய கிளை செயற்குழு கூட்டம், நேற்று நடந்தது. செயலர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார்.
அதில் அனல்மின் நிலையம், 1ல் பணிபுரியும், 2ம் நிலை கள பணியாளர்களுக்கு முகவர், 2ம் நிலை பணி உயர்வு வழங்க, சம்மேளன பொதுச்செயலரை வலியுறுத்த வேண்டும்; அனல்மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர் போனஸ் பேச்சின்போது நிர்வாகம் ஒப்புக்கொண்ட கோரிக்கை, பிற கோரிக்கைகள் குறித்து அனல்மின் நிலைய நிர்வாகத்தில் முறையீடு செய்வது; கிளை நிதியை அதிகரிக்க, சம்மேளன நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்களிடம் நன்கொடை பெறுவது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.