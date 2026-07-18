/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ தேன், சிப்ஸ் பறிமுதல் 3 கடைக்கு அபராதம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:14 AM
அ நிறம் | அளவு
ஏற்காடு; ஏற்காடு வட்டார உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி சேஷாத்திரி கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட குழுவினர், அங்குள்ள உணவகங்கள் உள்ளிட்ட கடைகளில் நேற்று சோதனை நடத்தினர். அதில் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள கடையில், காலாவதி-யான ஐஸ்கிரீம், காலாவதி விபரம் இல்லாத ஒரு கிலோ தேனை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து அந்த கடைக்கு, 3,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்-தனர்.
தொடர்ந்து ஒண்டிக்கடை ரவுண்டானாவில் உள்ள உணவகத்தில், காலாவதி உணவு பொருட்கள், 5 கிலோ, சில்லி சிக்கன் 2 கிலோ, தடை செய்யப்பட்ட கலர் பொடிகளை பறிமுதல் செய்து, 3,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர். ஏற்-காடு - ஒண்டிக்கடை சாலையில் உள்ள சிப்ஸ் கடையில், காலாவதி விபரம் இல்லாத, 7 கிலோ சிப்ஸ் பறிமுதல் செய்து, 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.