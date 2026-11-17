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பைக் மீது லாரி மோதி விபத்து மருத்துவமனை ஊழியர் பலி
பைக் மீது லாரி மோதி விபத்து மருத்துவமனை ஊழியர் பலி
ADDED : நவ 16, 2026 03:19 AM
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சேலம்:நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, ஸ்ரீரங்கன் மனைவி விஜயா, 45. சேலம் மாவட்டம் சீரகாபாடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவ-மனை, அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் உதவியாளராக பணிபுரிந்தார். சீரகாபாடி அருகே எட்டிமாணிக்கம்பட்டியை சேர்ந்தவர் பிரபா-கரன், 40. அதே மருத்துவமனையில் உதவியாளராக பணிபுரி-கிறார்.
நேற்று மதியம், 2:30 மணிக்கு, பிரபாகரன், 'பல்சர்' பைக்கில் ஹெல்மெட் அணியாமல், சேலம் நோக்கி புறப்பட்டார். விஜயா அமர்ந்திருந்தார். சீரகாபாடியில் உள்ள பேக்கரி அருகே சென்ற-போது, கன்டெய்னர் லாரி, பைக்கின் பின்புறம் மோதியது. இருவரும் துாக்கி வீசப்பட்டனர். விஜயா, லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி முகம் சிதைந்து உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்த பிரபாகரனை, மக்கள் மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.