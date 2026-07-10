ரூ.4 லட்சம் திருட்டு ஓசூர் இளைஞர் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:58 AM
சங்ககிரி:சங்ககிரி ஆர்.எஸ்.மோரூர், பாரூபட்டிக்காட்டை சேர்ந்தவர் சக்திவேல், 42. இவர் கடந்த, 2ல், 4 லட்சம் ரூபாயை பைக் டேங்க் கவரில் வைத்துக்கொண்டுசென்றார்.
மோடிக்காட்டில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, மின்கட்டணம் செலுத்திவிட்டு திரும்பியபோது, 4 லட்சம் ரூபாயை காணவில்லை. அவர் புகார்படி, சங்ககிரி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள, 'சிசிடிவி' கேமராக்களை ஆய்வு செய்ததில், 'யுனிகார்ன்' பைக்கில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர், திருடியது தெரிந்தது.
அந்த பைக் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம், 'சிசிடிவி' கேமராக்களை தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொண்டதில், பைக் ஓசூரில் இருந்தது தெரிந்தது. பின் சங்ககிரி போலீசார் சென்று, ஓசூர், பார்வதி நகரில் இருந்த பிரபு, 26, என்பவரை, நேற்று கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து, 4 லட்சம் ரூபாய், திருட பயன்படுத்திய யுனிகார்ன் பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.